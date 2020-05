Cerimônias religiosas com a presença de fiéis foram liberadas pela prefeitura e Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus de Bom Despacho, cidade localizada na região Centro-Oeste de Minas.

Conforme o decreto, assinado na quinta-feira (30), os templos poderão realizar cultos, missas ou reuniões espíritas com a presença de fiéis uma vez por semana.

Entretanto, conforme as regras, os responsáveis deverão seguir normas rídigas de segurança contra o novo coronavírus e ainda terão que apresentar ao comitê um plano de trabalho informando dia, hora, local e condições do espaço onde serão feitas as celebrações.

Isolamento social

Entre as medidas de segurança, está a obrigatoriedade de os fiéis usarem máscara, respeito ao espaçamento mínimo de dois metros entre os presentes e a desinfecção das mãos ao entrar e sair dos espaços. Os assentos e mobiliários usados nas cerimônias deverão ser desinfectados antes e depois de cada celebração.

Idosos, pessoas do grupo de risco ou com sintomas de gripe devem ficar em casa e assistir às cerimônias via Internet.

Clique aqui para conferir todas as regras para a flexibilização do isolamento social.

