Em decorrência da chuva ininterrupta que atinge a Grande BH há mais de 24 horas, o Corpo de Bombeiros monitora, na manhã deste domingo (9), 124 chamadas de pessoas ilhadas. No momento, são acompanhadas ocorrências em Sabará, Raposos, Brumadinho, Mário Campos, Betim, Nova LIma, Juatuba, Rio Acima, Mateus Leme e Contagem.

Em Betim, o prefeito Vittorio Medioli (PHS) determinou a suspensão das atividades não essenciais entre este domingo e terça-feira (11). Segundo ele, a decisão foi tomada em decorrência das chuvas na cidade, que já deixaram uma pessoa morta. "Isso é para diminuir a circulação de pessoas, e diminuir os riscos. As bacias dos córregos de Betim são pontos extremamente críticos, e nos próximos dias continuarão críticos", explicou.

A cidade promoveu uma campanha de arrecadação de itens para ajudar as vítimas da chuva. Em todas as gerências regionais da Defesa Civil, no Hall da prefeitura e no Partage Shopping serão recolhidos alimentos não perecíveis, utensílios domésticos, materiais de limpeza e produtos de higiene pessoal.

Já em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, a invasão da água pela cidade chegou a 2,5 m. Famílias precisaram deixar as casas com medo de nova inundação ao longo do domingo. Ainda na Grande BH, foram registrados deslizamentos em Brumadinho, Itabirito e Mário Campos.

Água invade casas e deixa pessoas desabrigadas em Honório Bicalho, distrito de Nova Lima, na Grande BH.



Segundo o Corpo de Bombeiros, apesar da retirada de famílias em situação de risco em várias cidades, não há registro de mortes causadas pelo efeito da chuva.

