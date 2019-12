Um galpão no bairro Santa Terezinha, na região da Pampulha, foi atingido por um incêndio na manhã deste domingo (29). No local, havia madeiras que foram consumidas pelas chamas. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chamas se alastraram rapidamente, mas foi possível conter o incêndio em poucos minutos. Não foi possível ainda identificar as causas do incêndio.

