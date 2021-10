Pelo menos 57 chamados relacionados às chuvas foram atendidos em apenas 24 horas pelo Corpo de Bombeiros, em todo o Estado. Os registros foram feitos entre 6h da manhã de segunda-feira (18) e 6h desta terça (19).

De acordo com a corporação, a maior parte das ocorrências eram relacionadas à áreas com risco de alagamento, enxurradas, deslizamentos, remoção de árvores caídas em ruas e salvamento de pessoas ilhadas. O Corpo de Bombeiros informou que, até o momento, não há confirmação de vítimas em ocorrências relacionadas às chuvas.



Em Belo Horizonte, no bairro Padre Eustáquio, o andaime de uma obra e um muro caíram e derrubaram um poste da rua Carioca. Os bombeiros foram chamados e a rua foi interditada pelo risco que fios arrebentados poderiam causar aos pedrestres. Na manhã desta terça, uma equipe da prefeitura trabalhava no local para remoção dos escombros e liberação da via.



Ouro Preto

Em Amarantina, distrito Ouro Preto, o Rio Maracujá elevou o volume de água na noite de segunda, alagando vias e afetando residências e comércios da cidade. De acordo com a prefeitura de Ouro Preto, uma tromba d’água atingiu a região de Cachoeira do Campo e, em pouco tempo, foram registrados aproximadamente 200mm de chuva.

Os bombeiros estiveram no local e auxiliaram famílias que estavam ilhadas. De acordo com a corporação, não houve registro de vítimas na região.

