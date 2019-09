O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais está tendo grande trabalho para apagar incêndios em áreas de mata nesta sexta-feira (13), com termômetros acima de 33ºC e umidade do ar em torno de 14%. Pelo menos três ocorrências foram registradas no Estado: duas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e uma na Zona da Mata.

No Parque Nacional do Caparaó, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atuar em um incêndio de grandes proporções. De acordo com a corporação, uma equipe de Manhuaçu se deslocou para ajudar um grupo de 30 brigadistas que já atuava no combate às chamas, que atingiram também a área do Estado do Espírito Santo.

Na Serra da Moeda, próximo a Belo Horizonte, os bombeiros foram até o local do incêndio, mas não conseguiram realizar um combate direto, devido ao difícil acesso. O trabalho deverá ser realizado com apoio de uma aeronave.

Já em Esmeraldas, quatro viaturas trabalharam no combate a um incêndio no bairro Ipê Amarelo, onde foram registrados vários focos.

Em Belo Horizonte

O clima desértico também favorece o aparecimento de incêndios em vegetações de áreas urbanas. Nesta sexta, foi registrado um incêndio em um lote vago e murado localizado na rua Platina, no Calafate, região Oeste de Belo Horizonte.

