Uma cascavel de 1,5 metro foi capturada pelo Corpo de Bombeiros dentro da cozinha de uma empresa no bairro Cidade Jardim, em Ituiutaba, na região do Triângulo Mineiro, no fim da noite de sexta-feira (17).

De acordo com o Segundo Pelotão de bombeiros da cidade, funcionários do estabelecimento ligaram para o 193 após localizarem a serpente. No local, a guarnição constatou que se trava de uma cascavel de aproximadamente 1,5 metros.

A serpente foi capturada e entregue a uma área de reserva próxima da cidade na madrugada deste sábado (18).

A corporação informou ainda que a cascavel é a principal responsável por mortes causadas por acidentes ofídicos, ou seja, causados por picadas de cobras.

Além disso, a espécie Crotalus durissus está em segundo lugar entre as cobras mais venenosas no mundo. Em primeiro, está a cobra coral.

A orientação é, caso se depare com uma situação dessas, acione imediatamente os bombeiros pelo 193.

