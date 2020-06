O Corpo de Bombeiros de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, apreendeu diversos animais, incluindo silvestres, nas últimas 24 horas na região, informou a corporação neste sábado (6). Entre eles, estão uma cobra, um periquito e dois gatos.

De acordo com os militares, o primeiro caso ocorreu nessa sexta-feira (5), no bairro Nova Ituiutaba 2, próximo à Universidade Federal de Uberlândia. Um solicitante informou que estacionou o veículo dele e, ao retornar, encontrou uma jiboia alojada entre as rodas traseiras do caminhão. A serpente, de aproximadamente 1,5 metro, não tinha lesões aparentes e, por essa razão, foi solta em mata próxima.

Animal se alojou entre as rodas do caminhão

No mesmo dia, um morador deparou-se com um periquito da espécie maracanã no imóvel onde reside, no Centro de Ituiutaba. Os militares foram acionados e realizaram a captura do animal. Os agentes verificaram que a ave estava com a perna machucada, motivo pelo qual foi encaminhada para atendimento médico veterinário em uma clínica especializada em animais silvestres da cidade.

Machucado, papagaio foi levado a centro veterinário

Por fim, no fim da noite, também no Centro do município, foram encontrados dois filhotes de gato presos em um bueiro, na avenida 21. Ao chegarem no local, os militares notaram que um dos filhotinhos já não estava vivo. A captura foi feita com equipamentos apropriados para tal e os animais foram deixados em uma clínica veterinária.

Ainda conforme os bombeiros, outras chamadas relacionadas à mesma natureza foram atendidas na cidade, mas não houve registro de imagens.