Uma cobra da espécie Jararaca, uma das mais venenosas do Brasil, foi capturada por militares do Corpo de Bombeiros na noite de sábado (6) no portão da garagem de uma casa de Ituiutaba, no Triângulo mineiro.

De acordo com a corporação, eles foram acionados pelo morador de uma residência localizada na rua Ana Charnley Bull, no bairro Marta Helena. Ele relatou que percebeu uma movimentação estranha no jardim de sua casa, localizando o animal próximo ao portão. Ele não sabia que se tratava de um animal peçonhento, mas mesmo assim optou por acionar o 193.

Os bombeiros utilizaram de técnicas de salvamento terrestre para conseguir capturar de forma segura o réptil. A jararaca é uma cobra extremamente perigosa, que prepara o bote ao ver se aproximar qualquer ser. Ainda segundo os bombeiros, essa espécie é responsável por cerca de 90% dos acidentes humanos envolvendo serpentes no país.

"O Corpo de Bombeiros orienta a população que, ao se deparar com qualquer serpente ou animais peçonhentos, façam contato via 193 para que o animal seja capturado de forma segura, tanto para as pessoas quanto para o animal", finaliza a corporação.

