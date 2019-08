O Corpo de Bombeiros capturou uma jiboia com dois metros de comprimento na manhã desta segunda-feira (26), em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. A cobra estava dentro do tronco de uma árvore, no bairro Sol Nascente 2.

Aplicando técnicas de salvamento terrestre, a guarnição de bombeiros realizou a captura do animal, que depois foi solta em seu habitat natural.

O Corpo de Bombeiros orienta a população para que faça o contato via 193 sempre que se deparar com animais selvagens, para que possa ser realizado a captura segura do animal e sua soltura no habitat.