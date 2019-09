O Corpo de Bombeiros trabalha para apagar as chamas de um incêndio na noite deste domingo (22), na rodovia MG-030, entre Rio Acima e Honório Bicalho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo informações da corporação, há muito fogo no local, na altura do KM 36 da via, mas o foco das chamas é local acessível aos brigadistas.

Mais cedo, outro incêndio em vegetação foi debelado no bairro Serra, na região Centro-Sul de BH. Neste caso, seis bombeiros utilizaram 5 mil litros de água e abafadores para acabar com as chamas que atingiram um local de difícil acesso na rua Jeferson Coelho da Silva, no fim da tarde deste domingo.

