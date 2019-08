Militares do Corpo de Bombeiros de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, combateram, na noite desse sábado (10), um incêndio em vegetação às margens da BR-365. Segundo a corporação, o fogo provocou muita fumaça por conta da ventania e pela flora que estava sendo atingida, pondo em risco a visão de motoristas que trafegavam pela via.

Ao chegar no local, na altura do km 717, próximo ao "trevão" com a BR-153, os bombeiros realizaram o combate e aplicaram técnicas de incêndio florestal. Desta maneira, impediram que as chamas se alastrassem e atingissem o outro lado da rodovia. Não foi informado o que teria causado o fogo.

A corporação solicitou, também, que em casos de incêndio a população faça contato pelo telefone 193 para que os impactos das chamas sejam reduzidos.