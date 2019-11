Sete viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas de um incêndio de grandes proporções no bairro Cabral, em Contagem, na Grande BH, no início da noite deste sábado (23). De acordo com a corporação, o fogo começou em um apartamento do primeiro andar de um prédio e ameaçou se alastrar para os domicílios vizinhos.

Primeiramente, a corporação informou que o fogo havia se alastrado para outros apartamentos. Mais tarde, o tenente Thiago Costa informou que os bombeiros agiram rapidamente para confinar as chamas e conseguiram impedir que o incêndio atingisse outros imóveis. Ele contou ainda que foi feita uma varredura no prédio, em busca de possíveis vítimas, mas que não houve feridos na ocorrência.

Um morador contou aos bombeiros que houve um curto-circuito, seguido de uma explosão, dando início às chamas. A Defesa Civil de Contagem, Polícia Militar e a Polícia Civil também compareceram ao local. O proprietário do apartamento atingido e o síndico do prédio foram orientados sobre ações de segurança necessárias, de acordo com o tenente Costa. Ele informou também que o apartamento foi interditado.

