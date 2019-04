Militares do Corpo de Bombeiros combateram na noite deste domingo (14) um incêndio em uma área de vegetação no bairro Santa Helena, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Segundo a corporação, o fogo colocou em risco pedestres e motoristas que passavam próximo à praça Alfredo Sabetta, na rua Teixeira Dias.

As causas do incêndio não foram informadas. As chamas atingiram uma área verde que fica a poucos metros da via onde transitam os carros.