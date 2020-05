O Corpo de Bombeiros trabalha, na tarde desta sexta-feira (1º), no combate a um incêndio de grandes proporções em uma área rural de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. De acordo com informações preliminares, o fogo se alastrou rapidamente em uma vegetação de uma propriedade no bairro Chácara Campo Alegre porque o mato está muito seco.

Há risco de que o fogo se alastre para uma propriedade vizinha. Ainda não há informações sobre como está sendo feito o combate e se alguma edificação foi atingida.

O incêndio é um alerta para que os cidadãos tomem cuidados para não gerar incêndios. No outono, as chuvas diminuem e a vegetação seca propaga chamas com muita facilidade. Para a Região Metropolitana, não há previsão de chuva para os próximos cinco dias.