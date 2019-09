O Corpo de Bombeiros segue neste domingo (15) combate ao incêndio que destrói a vegetação do Parque Nacional Caparaó deste sexta-feira (13), na divisa de Minas Gerais com o Espírito Santo. A área queimada até o momento é de 67,4 hectares.

Desde às 6h, um grupo de 50 militares, com ajuda de voluntários, policiais e brigadistas se concentram no combate às chamas restantes em cinco locais críticos: Cabeceira, Bananal, Vargem Grande, Zé do Alexandre e Algodão. Uma aeronave da Polícia Militar (PM) tem prestado apoio nos locais de difícil acesso, resfriando focos mais intensos com o "balde de helicóptero".

O parque é uma área de preservação permanente e abriga o terceiro ponto mais alto do país, o Pico da Bandeira, com 2.892 metros, segundo o Instituto Chico Mendes (ICMBio).