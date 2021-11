A cantora Marília Mendonça, de 26 anos, está entre os mortos em um acidente aéreo em uma cachoeira na zona rural de Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, em Minas, na tarde desta sexta-feira (5). A confirmação é do Corpo de Bombeiros. Não há informações sobre as causas do acidente.

De acordo com a Polícia Civil, a equipe pericial identificou cinco corpos no avião e confirmou três mortes, incluindo a da serteneja. Dois corpos foram removidos para realização de necropsia. As vítimas foram encaminhadas para o Posto Médico Legal de Caratinga.

A artista estava em um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. Segundo informações da Anac, o avião estava em situação regular. A aeronave decolou de Goiânia com destino a Caratinga, onde Marília teria uma apresentação na noite desta sexta-feira

Em nota, a assessoria confirmou a morte da cantora e de mais quatro pessoas. "Com imenso pesar, nós, assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça, confirmamos a sua morte, de seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho, do piloto e co-piloto do avião - os quais iremos preservar os nomes neste momento".

Segundo o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), os investigadores foram acionados para acompanhar o caso e apurar as possíveis causas do acidente.

Avião que transportava a cantora Marília Mendonça caiu na zona rural de Piedade de Caratinga, em Minas

Veja nota do Corpo de Bombeiros na íntegra:

"O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informa que nesta sexta (5), ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga. O CBMMG confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais".

Entenda onde foi o acidente envolvendo a cantora Marília Mendonça

*Com Bernardo Estillac, Clara Mariz, Marina Proton e Raquel Gontijo

Leia mais:

Avião de Marília Mendonça cai em Piedade de Caratinga, no interior de Minas; veja vídeo