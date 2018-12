O Corpo de Bombeiros continua buscando por um homem que teria sido arrastado pela enxurrada no bairro Palmital, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite de segunda-feira (24). A previsão é de que os trabalhos sigam enquanto houver claridade na região.

Apesar de ainda continuar desaparecido, o homem, de 62 anos, teve a identificação confirmada por familiares.

Segundo testemunhas, ele foi visto pela última vez por volta das 21h da véspera de Natal, quando foi levado pela água na avenida Inácio Loyola de Oliveira. As buscas começaram na mesma noite e continuam ainda na tarde desta terça-feira (25).

Mais desaparecidos

A forte chuva que atingiu várias regiões do Estado fez também outras vítimas. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, o Corpo de Bombeiros continua a procura de uma possível motorista. O carro, vazio, foi encontrado em um bolsão de areia no Rio Paraibuna.

Segundo a corporação, há relatos de que outros dois veículos também estariam desaparecidos em Juiz de Fora. As buscas também continuam no local. Com a grande demanda por causa das chuvas, foram acionados outros 25 militares, que reforçam o serviço na cidade.

Em São João Batista do Glória, no Sul de Minas, os bombeiros também continuam em busca por um homem desaparecido desde sábado (22), depois de uma tromba d'água em uma cachoeira da cidade. Os corpos de outras cinco vítimas que estavam junto com ele já foram encontrados.