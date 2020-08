O Corpo de Bombeiros controlou um incêndio que atingiu dois hectares de uma mata na divisa entre Belo Horizonte e Nova Lima, na tarde desta quinta-feira (6).

De acordo com a corporação, as chamas começaram por volta de 13h45, próximo à Alameda Oscar Niemeyer, no bairro Vila da Serra, e à linha férrea, localizada acima do BH Shopping, em um local de difícil acesso.

Três viaturas do Corpo de Bombeiros atuaram no combate ao incêndio, que precisou de nove mil litros de água para se contido.

Os bombeiros solicitaram apoio da BHTrans para sinalizar a via.