Após quatro dias, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar, na tarde desta quinta-feira (9), um incêndio de grandes proporções que atingiu a Serra de São José, no Campo das Vertentes. A estimativa é que cerca de 800 hectares da área de preservação ambiental tenham sido consumidos.

O fogo começou no último domingo (5), na zona rural de Prados, e se espalhou rapidamente pela reserva na segunda-feira (6).

Cerca de 20 bombeiros e 30 brigadistas do Instituto Estadual de Florestas (IEF) foram empenhados na ação, que contou ainda com apoio de um helicóptero e aviões que pulverizam água no local, considerado de difícil acesso.

Veja o vídeo:

De acordo com a corporação, a região é especialmente irregular, com vegetação muito alta e densa. Os fortes ventos e o tempo seco também contribuíram para a propagação das chamas.

Os militares disseram na terça-feira (7) que era prevista essa ação por vários dias devido à irregularidade do terreno. "Ao findar da tarde, todos os focos já haviam sido extinguidos restando apenas os focos dentro de áreas já consumidas, sem combustíveis portanto", informaram os bombeiros.

Mesmo com a extinção do incêndio, o monitoramento na região continua para garantir que as chamas não recomecem.

