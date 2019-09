Uma queimada em vegetação perto do Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, fez com que parte da MG-010, que dá acesso ao terminal, fosse fechada na tarde desta terça-feira (17). A via já foi liberada e o incêndio foi extinto pelos bombeiros. Veja o vídeo:

Segundo a corporação, o fogo começou perto da torre de controle do aeroporto, e as chamas altas se alastravam depressa colocando os equipamentos de pouso e decolagem dos aviões em risco. As causas do incêndio ainda não foram esclarecidas.

No entanto, segundo a assessoria da BH Airport, que administra o terminal, não houve nenhum impacto no aeroporto e as chamas não atingiram nenhum equipamento. O incêndio, tampouco, causou alterações nos voos.

Leia mais:

Desmatamento na Amazônia é comandado por redes criminosas, diz ONG

Incêndio de grandes proporções destrói área de mina de ouro em Sabará

Incêndio destrói van ao lado do BH Shopping na noite desta segunda