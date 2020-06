Pelo menos cinco ocorrências de incêndio foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros na Grande BH neste domingo (14). Os focos estavam localizados em vegetações e ninguém ficou ferido. O fogo foi controlado pelos militares no bairro Morro do Gama, em Nova Lima; na Fazenda Saraiva, em Betim; no bairro São Benedito, em Santa Luzia; na rua José Rodrigues Magalhães, em Sete Lagoas; e no bairro Neviana, em Ribeirão das Neves.

Já na noite desse sábado (13), os bombeiros apagaram um incêndio de grandes proporções em uma mata próxima a um campo de futebol em Ituiutaba, no Alto Paranaíba. As chamas estavam muito altas e produziram muita fumaça por toda a região. Cerca de 400 metros quadrados de vegetação foram destruídos pelo fogo.

No período do ano em que o clima é mais seco, aumenta a incidência de queimadas, e o combustível para o alastramento do fogo é o mato com pouca umidade. Os bombeiros alertam que utilizar fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo, fazer fogueiras, queimadas para fins agrícolas não autorizadas, e soltar balões estão entre as principais causas dos incêndios. Além de ser crime, essas atividades trazem prejuízos irreparáveis ao meio ambiente.