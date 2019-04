Vinte militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais desembarcaram no Aeroporto Internacional de Beira, em Moçambique, nesta segunda-feira (1º). A chegada sofreu atraso por problemas técnicos no voo e os militares, acompanhados de 20 homens da Força Nacional Brasileira (FNB), chegaram às 12h48, horário local.

Os bombeiros vão atuar na devastação provocada pelo ciclone Idai, que matou pelo menos 493 pessoas. No país africano, 140 mil pessoas estão abrigadas em centros de reassentamento e as operações de busca e resgate continuam. No momento, o país também sofre com o risco de epidemias de cólera, tifo e malária.

