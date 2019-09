Pelo menos 20 militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais partem, nesta quinta-feira (5) para uma nova missão: ajudar a combater as queimadas na Amazônia. A equipe irá embarcar em uma aeronave da Força Aérea Brasileira (FAB) com destino ao município de Novo Progresso, na região Sudoeste do Pará. A previsão é que os bombeiros mineiros permaneçam na operação até o dia 20 deste mês.

A viagem foi uma determinação do governo do Estado, quando o governador Romeu Zema colocou a corporação à disposição para colaborar no combate aos incêndios.

Na bagagem, além da experiência com as queimadas em matas mineiras, os bombeiros estão levando equipamentos de combate a incêndio florestal, como sopradores, abafadores, bombas costais (uma espécie de mochila que armazena 20 litros de água para combate ao fogo), drones de monitoramento, tecnologia de geoprocessamento e aparelhos GPS.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação trabalha com um planejamento que permite a atuação em missões não previstas sem prejudicar o atendimento às demandas do Estado. Um exemplo disso foi a atuação dos militares na operação Moçambique e a própria atuação ininterrupta nas buscas em Brumadinho.

