A mata do entorno do Santuário Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, está sendo destruída por um incêndio neste sábado (19).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, militares e brigadistas combatem as chamas desde a manhã, contando com o apoio de caminhões pipa. O incêndio está próximo da rodovia BR-381, na altura do trevo de Caeté.

Chamas consomem vegetação na Serra da Piedade

Este é um de vários incêndios que atingem áreas de vegetação em Belo Horizonte e região. A fumaça intensa, associada ao clima seco e à falta de ventos fortes, faz com que uma grande névoa fique por cima da capital mineira pelo quarto dia seguido.

Leia mais:

BH poderá ter pancadas de chuva com raios e vento na noite deste sábado

Incêndio atinge mata no condomínio Alphaville, em Nova Lima; veja vídeo