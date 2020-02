Militares do Corpo de Bombeiros encontraram na tarde desta segunda-feira (17) um jovem que se afogou numa barragem de Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira (14).

De acordo com a corporação, o menor de 17 anos teria se afogado na barragem que fica na comunidade Várzea do Sítio. Ele estava com um amigo no momento, mas a segunda vítima foi salva por pessoas que estavam próximas. O adolescente, porém, submergiu e não voltou à tona.

As buscas foram iniciadas ainda na sexta, mas precisaram ser interrompidas devido às fortes chuvas na região. Os trabalhos foram retomados nos dias seguintes, mas somente nesta segunda houve a confirmação do corpo encontrado.