Bombeiros encontram veículo soterrado após deslizamento de terra

O corpo de uma criança de 3 anos foi encontrado pelos Bombeiros na tarde desta segunda-feira (10) no condomínio Retiro do Chalé, em Brumadinho, Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ela estava próxima a um Toyota Corolla, onde viajava com a família, que estava desaparecida desde sábado (8).

O corpo da menina foi reconhecido por um tio, que confirmou que ela estava junto dos familiares desaparecidos. Além da criança, o carro era ocupado por mais quatro pessoas de 6, 40, 41 e 42 anos, que ainda não foram encontrados.

Dez militares seguem nas buscas pelos outros desaparecidos. De acordo com os Bombeiros, o local é de difícil acesso e oferece risco para o trabalho de resgate.

Segundo informações recebidas pelos policiais, a família saía da cidade de Paula Cândido e tentava uma rota alternativa para o Aeroporto de Confins após ficar parada em um bloqueio na BR-040, na altura de Congonhas.

Também no sábado (8), um deslizamento de terra no Retiro do Chalé destruiu uma casa. A administração do condomínio não sabe informar se o carro foi soterrado no mesmo local.

