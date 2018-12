O corpo de um homem de 38 anos, que teria se afogado no rio Capivara, em Araxá, no Triângulo Mineiro, na noite da última terça-feira (25), foi localizado pelo Corpo de Bombeiros nessa sexta-feira (28). A vítima teria se afogado à noite, de acordo com a corporação, já que ninguém presenciou o acidente. Contudo, as botas e o cachorro da vítima foram encontrados no leito, na altura do município de Perdizes.

Na quarta-feira (26), um dia depois ao desaparecimento do homem, militares iniciaram as buscas no rio, exploraram todo o percurso onde o corpo pudesse estar preso e encerraram as buscas sem êxito. Na quinta-feira (27), fizeram buscas em trechos navegáveis, percorrendo aproximadamente quatro quilômetros - entre o possível ponto de afogamento e a região abaixo dele.

Embora não fosse possível mergulhar, em função da turbidez da água, da força das corredeiras e daa presença de muitas pedras, procedimentos de busca foram realizados nas duas margens.