No dia em que o Corpo de Bombeiros anunciou a possibilidade de reduzir o efetivo nas operações de buscas em Brumadinho devido à aproximação do período chuvoso, mais um corpo foi encontrado na região, nesta sexta-feira (30).

A última contagem, que aconteceu no início de julho com o encontro do corpo do técnico em manutenção Evandro Luiz dos Santos, de 55 anos, dava conta de que 248 mortos já haviam sido identificados e outras 22 pessoas permaneciam desaparecidas.

Com o encontro de mais um corpo na manhã desta sexta, na área do Remanso Esquerdo 01, este número deve ser atualizado. A Polícia Civil informou que o rabecão está a caminho do IML para iniciar os trabalhos de identificação do corpo.

Passados mais de sete meses de buscas, desde o rompimento da barragem da Vale na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, o Corpo de Bombeiros não interrompeu as operações no local. Mas, a chegada do período chuvoso nos próximos meses pode obrigar a corporação a mudar a estratégia.



"Nosso trabalho acontece em profundo respeito aos familiares e todas as vítimas que estiveram e ainda estão naquele local. Enquanto ainda for possível a identificação de segmentos que encontramos por ali praticamente todos os dias, nós vamos continuar trabalhando", explica o coronel Edgard Estevo da Silva, comandante geral da corporação.

Segundo ele, embora não haja qualquer intenção em interromper os trabalhos, a possibilidade de uma redução nas equipes ocorre por questões de segurança.



"Durante o período chuvoso temos que reavaliar o número de bombeiros no local em razão destas frentes, para dar condições de trabalho sem risco para os militares. Toda barragem sempre oferece algum tipo de risco, mas, neste momento, a barragem apresenta estabilidade. Temos que continuar monitorando", conclui.

