Militares do Corpo de Bombeiros de Iturama, região do Triângulo Mineiro, encontraram os quatro corpos da família paulista que morreu afogada no último sábado (25) no Rio Grande. As buscas começaram ainda no Natal e foram encerradas na madrugada desta terça-feira (28). Os corpos das duas crianças, do tio e do avô foram entregues à Polícia Científica de São Paulo.

De acordo com o bombeiro Dessotti, que participou da operação, no segundo dia de busca, realizada na tarde desse domingo (26), foi encontrado o primeiro corpo, da vítima de 33 anos. Na noite de segunda (27), os corpos do adolescente de 12 e do avô de 63 emergiram para a superfície. Na madrugada desta terça, o último corpo desaparecido, do garoto de 9 anos, também foi encontrado.

Segundo o militar, os corpos das vítimas estavam relativamente próximos entre si, em um raio de 100 m. Ainda conforme Dessotti, todos os quatro cadáveres emergiram para a superfície do rio em função do movimento circular das águas no local – a correnteza acaba movimentando e emergindo os corpos.

O Corpo de Bombeiros informou que as buscas profundas e superficiais foram feitas em uma área de dois mil m², a uma profundidade que variava de sete a 25 m. Além de cinco embarcações dos Bombeiros de Minas e São Paulo, a operação contou com a ajuda de ribeirinhos e pescadores locais.

As vítimas se afogaram no Rio Grande, na divisa de Minas com São Paulo. Toda a família era de Ribeirão Bonito, cidade do interior paulista, que fica a cerca de 400 Km de Iturama.

