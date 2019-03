O Corpo de Bombeiros localizou um trator durante o trabalho de escavações, em Brumadinho, na Região Metropolitano de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (22). As buscas pelas vítimas do rompimento da barragem da Vale entraram no 57º dia e são feitas por 140 militares

Nas imagens é possível ver as rodas e algumas partes do veículo que foi encontrado sob a lama de rejeitos, logo após o pontilhão da linha férrea.

Segundo o tenente-coronel Eduardo Angelo Gomes da Silva, o trator ainda não foi retirado do local. “A retirada é demorada pois ela será feita de forma manual. Não há previsão de tempo e depende de vários fatores como condição climática, problemas encontrados após a escavação”, explica o militar.

Ainda de acordo com o coronel, o veículo será entregue a Polícia Civil.

A Defesa Civil de Minas Gerais informou que subiu para 210 o número de mortes confirmadas e outras 96 pessoas continuam desaparecidas.

No dia 25 de janeiro a barragem da mina Córrego do Feijão se rompeu, matando centenas de pessoas e contaminando o rio Paraopeba, um dos afluentes do rio São Francisco. Os rejeitos devastaram a área administrativa da mineradora, incluindo o refeitório, onde muitos trabalhadores almoçavam na hora do rompimento.

