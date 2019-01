O Corpo de Bombeiros resgatou um grupo de nove pessoas, que ficaram ilhadas na Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região Central de Minas, nessa quarta-feira (2). Episódio semelhante aconteceu no dia 1° na mesma região e pelo mesmo motivo: a chuva. A água do rio subiu rapidamente e as vítimas acabaram perdendo o acesso para retornar, ficando ilhadas.

Desta vez, as pessoas faziam uma trilha pelos arredores da Cachoeira da Farofa. Em determinado trecho, atravessaram um rio, mas na hora de voltar, o nível da água acabou subindo muito por causa da chuva e não conseguiram voltar.



Militares do Corpo de Bombeiros localizaram o grupo e fizeram o resgate com o auxílio do helicóptero da corporação. As vítimas foram alçadas por meio de um cesto de resgate, equipamento específico para realização deste tipo de salvamento. Além disso, um barco também foi utilizado na operação. Ninguém ficou ferido.

Na terça-feira (1°), onze pessoas ficaram ilhadas na cachoeira Véu da Noiva depois que uma chuva na cabeceira do rio fez a água do rio subir rapidamente.

Leia mais:

Água de cachoeira sobe e 11 banhistas ficam 'presos' na Serra do Cipó

Jovem morre após se afogar em cachoeira na Serra do Cipó