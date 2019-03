O plantão operacional do 2º Batalhão de Bombeiros Militares (2ºBBM) de Contagem, na Grande BH, está diferente nesta segunda-feira (25): para celebrar o mês da mulher, todas as ocorrências do dia serão atendidas por guarnições femininas, fato inédito naquela corporação.

A ideia é motivada pela celebração do mês da mulher. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o objetivo é quebrar paradigmas, elevar a motivação das militares e demonstrar que o treinamento recebido as habilitam para atuar em qualquer situação.

Para a Tenente Ághata Iolanda da Silva, a oportunidade “constitui uma forma de nos valorizarmos. Valorizarmos nosso trabalho e, principalmente, contribuir para a quebra do preconceito tanto interno quanto externo. Recebemos o mesmo treinamento que os militares masculinos e somos capazes e competentes para desempenhar as mesmas atividades", afirmou.

Para que todas as ocorrências fossem atendidas apenas por mulheres, o Major Luiz Henrique, Comandante da unidade do CBMMG que contém o maior número de mulheres em todo o Estado, remanejou o efetivo dos Bombeiros.