O Corpo de Bombeiros de Minas confirmou nesta quarta-feira (13) a identificação de mais uma vítima do rompimento da barragem da mineradora Vale em Brumadinho, na Grande BH, no dia 25 de janeiro deste ano. A identificação foi feita pela Polícia Civil, através dos restos mortais da vítima, no Instituto Médico Legal (IML) de BH.

Buscas pelas vítimas do rompimento da barragem chegam ao 293° dia

A vítima é Miraceibel Rosa, de 38 anos, funcionário terceirizado da Vale. O material enviado para identificação foi localizado no último dia 1º. Agora, o total de vítimas confirmadas é de 253. Outras 17 pessoas continuam desaparecidas.



A identificação, segundo a Polícia Civil, ocorreu por DNA. As buscas na área atingida pela lama que desceu após o rompimento da barragem entraram nesta quarta em seu 293° dia. Os bombeiros continuam atuando na área com efetivo de 91 integrantes da corporação.



