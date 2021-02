O Corpo de Bombeiros se prepara para iniciar, nesta terça-feira (9), o terceiro dia de buscas por um homem que teria pulado no córrego Ressaca, na altura do bairro Castelo, na região da Pampulha, no último domingo (7).

De acordo com a corporação, familiares da vítima disseram que ele teria pulado no curso d'água por volta das 15h de domingo, momento em que ocorria forte chuva no local.

Foram feitas buscas na área, mas não obtiveram sucesso. Nessa segunda (8), a corporação voltou a procurá-lo, em barco e à pé nas margens, e informou que "está descartada a possibilidade de encontrar o homem com vida no córrego".

A estratégia de busca nesta terça-feira está sendo definida e os trabalhos devem começar ainda nesta manhã.

Leia mais:

BH enfrenta alerta máximo de temporais e risco geológico nesta terça-feira

Senador José Maranhão, de 87 anos, morre vítima da Covid-19

Chuva provoca estragos em MOC e morte em Porteirinha