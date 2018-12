O Corpo de Bombeiros precisou interditar um evento de pré-Carnaval em Piedade do Rio Grande, no Campo das Vertentes, na tarde desse sábado (29). A interdição aconteceu por uma série de irregularidades no local da festa, o Parque de Exposições da cidade.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de São João del Rei, que atendeu a ocorrência, a equipe foi chamada por volta de 16h no local do evento, batizado de "A Festa", que reuniu dois blocos de Carnaval para arrecadar recursos para a folia no ano que vem.

Quando chegaram ao galpão aonde acontecia a festa, os bombeiros se depararam com os extintores vencidos desde 2015, uma rede de hidrantes que não funcionava e o local que comportava 250 pessoas no máximo, deveria receber cerca de 400. Além disso, havia somente uma saída de emergência e o evento, assim como o local, não estavam regularizados no sistema de prevenção do Corpo de Bombeiros.

