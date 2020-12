O corpo do homem de 29 anos que se afogou em um rio de Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas, foi localizado nesta quarta-feira (23) pelo Corpo de Bombeiros. As buscas duraram por quatro dias.

A vítima foi localizada a 200 metros do local em que foi vista pela última vez. Perícia e rabecão da Polícia Civil foram acionados.

As buscas tiveram início na tarde de domingo (20), depois que os bombeiros receberam chamado sobre um homem que havia se afogado no poço Piraquara. Banhistas relataram que o volume do rio subiu por causa da chuva, provocando uma correnteza forte.

Essa é a terceira vítima da chuva no período entre 2020 e 2021 no Estado. Os outros registros ocorreram em Carmo do Rio Claro e Pedras de Maria da Cruz.