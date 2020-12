Bombeiros localizaram o corpo de um jovem de 22 anos, que teria se afogado enquanto nadava na represa Várzea das Flores, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (26). Ele estava a 20 metros da margem, a uma profundidade de sete metros.

De acordo com a corporação, por volta das 15h40, os militares foram acionados para salvar o rapaz, que submergiu na represa e não foi mais visto. Duas equipes foram deslocadas para o local. Segundo os amigos da vítima, o jovem não havia bebido e sabia nadar.

Conforme a corporação, neste mês de dezembro, já foram registradas 39 ocorrências de afogamento em Minas Gerais. No período do verão, quando muitas pessoas procuram se refrescar em rios, represas e lagoas, os cuidados devem ser redobrados, para que não haja afogamento. Veja aqui as recomendações do Corpo de Bombeiros.

Leia mais:

Banhistas devem ficar atentos para evitar afogamentos em lagoas, rios e represas