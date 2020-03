O Corpo de Bombeiros informou na manhã desta quinta-feira (5) que foi encontrado o corpo do menino Braian Washington dos Santos Ferreira, desaparecido desde terça-feira (3), enquanto brincava na área externa da fazenda onde mora, em Medeiros, na região Centro-Oeste de Minas. O menino foi localizado dentro do rio Bambuí, a cerca de 2,5 km da casa da vítima.

A família reportou o desaparecimento do menino, que tinha traços de autismo, no fim da tarde de terça-feira e logo os bombeiros deram início às buscas na extensa área da fazenda. O trabalho contou com a ajuda de cães farejadores, drones, helicóptero e equipes de mergulho. O açude da propriedade, com 4 metros de profundidade, chegou a ser drenado para facilitar as buscas.

Os bombeiros divulgaram um mapa onde é possível verificar a área abrangida pelas equipes de buscas desde terça-feira:

Leia mais:

Mãe dá à luz em estação do Move na Pampulha com ajuda de bombeiro recém-formada: 'marcou minha vida'