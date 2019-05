Mais um corpo foi localizado no meio da lama que devastou parte do município de Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Com isso, o número de óbitos na tragédia envolvendo a mineradora Vale saltou para 244. Até a manhã desta terça-feira (28), 26 pessoas permanecem desaparecidas.

A identificação da mais recente vítima foi feita no Instituto Médico-Legal da capital. O trabalho de reconhecimento dos corpos ocorre dia e noite e utiliza de várias técnicas. "A cada nova identificação, os profissionais envolvidos no processo se solidarizam com os familiares. É mais um ente querido entregue à família e aos amigos, trazendo conforto e alento àqueles que ficaram", destacou a Polícia Civil.

As buscas em Brumadinho entraram em seu 124º dia nesta terça-feira e contam com 123 bombeiros. O efetivo foi dividido em 20 equipes para ocupar todas as áreas de varredura mapeadas pela corporação.

Tragédia

A tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro, após o rompimento da barragem Mina Córrego do Feijão, em Brumadinho. Na ocasião, a onda de lama devastou parte da estrutura da mineradora Vale e matou funcionários da empresa e moradores de comunidades próximas. Além disso, os rejeitos atingiram parte do Rio Paraopeba.

