Após quatro horas de buscas na manhã deste domingo (2), bombeiros encontraram o monomotor que caiu no fim da tarde de ontem, na lagoa Pouso Alegre, numa fazenda na zona rural de Teófilo Otoni, nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

De acordo com a corporação, foram encontrados os corpos do piloto Danilo Pungirum e de Fernando Soares, presos às ferragens.

Os bombeiros usaram duas duplas de mergulhadores com equipamento de mergulho autônomo. Com auxílio de um guincho, a aeronave foi tracionada até a margem da lagoa, de profundidade de 5 a 8 metros.

O acidente ocorreu quando a aeronave PU-FMD - modelo RV-9A - tentava fazer um pouso de emergência, próximo ao km 17 da rodovia MG-217.

As circunstâncias do acidente estão a cargo do Terceiro Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Seripa III), órgão regional do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

