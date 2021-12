Uma equipe com 16 militares do Corpo de Bombeiros foi encaminhada para dar suporte nas operações de salvamento e resgate na Bahia. A região tem sido assolada pelas fortes chuvas que já deixaram mais de 4 mil desabrigados e provocou 17 mortes.

Além dos militares, a corporação mineira também deslocou três viaturas e uma aeronave para auxiliar nos trabalhos. O time mineiro faz parte de uma força-tarefa que envolve diversos estados e o governo federal.

O estado baiano tem sofrido com as chuvas desde novembro, principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Em Salvador o volume das intempéries é cinco vezes maior do que o previsto. No sábado (24), um temporal deixou 600 desabrigados na cidade de Guaratinga.

Ao todo, são mais de 10 desalojados e outros 4 mil desabrigados, segundo a Superintendência de Proteção e Defesa Civil (Sudec). Ao todo 66 cidades estão em situação de emergência na Bahia, devido às chuvas.