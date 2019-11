Após receber a informação de que um capotamento de um ônibus em Santana do Pirapama, na região Central de Minas, teria deixado 22 pessoas feridas, o Corpo de Bombeiros mobilizou um comboio de viaturas e quatro helicópteros - um deles da Polícia Civil (PC). Porém, pouco tempo depois, no início da tarde desta quarta-feira (6), os militares acabaram descobrindo que, na verdade, no local havia apenas uma pessoa ferida.

As informações iniciais davam conta que o acidente, ocorrido no km 28 da rodovia MG-238, na altura do povoado de Santa Bárbara, deixou dezenas de feridos, entre eles alguns mais graves. A princípio, o que se sabia era que o ônibus estaria ocupado por trabalhadores que saíram de Baldim, na mesma região.

Entretanto, após a chegada de uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no local, foi constatado que, na verdade, não era necessário o deslocamento de todo o aparato dos bombeiros, já que existia apenas uma vítima que já estava sendo encaminhada para atendimento médico pela ambulância.

Com isso, todo o comboio da corporação que se dirigia para o local fez meia volta e retornou para o batalhão. Ainda não se sabe qual o estado de saúde do único ferido.

