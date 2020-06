O Corpo de Bombeiros e a Marinha fazem buscas na manhã desta sexta-feira (12) na lagoa Várzea das Flores, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde uma lancha afundou na noite de quinta-feira.

De acordo com a corporação, a embarcação transportava participantes de uma festa de aniversário quando virou. Não se sabe quantas pessoas podem ter se afogado, mas pelo menos uma jovem de 20 anos está sendo procurada por mergulhadores.

"Em contato com o chefe das equipes no local, nos foi informado que uma amiga da vítima confirmou ter visto o momento em que ela afundou nas águas e não retornou. A mãe dessa jovem foi acionada e disse que a filha não chegou em casa ainda", disse os bombeiros em nota.

Conforme a Polícia Militar, moradores da região fizeram denúncias de que, no início da madrugada, o piloto, um homem com cerca de 35 anos, estava embrigado e teria passado o comando da lancha para uma pessoa inabilitada.

A suspeita é que a embarcação tenha virado devido à superlotação. Testemunhas disseram à polícia que o barco estava com 14 passageiros - o máximo permitido seria sete.

Buscas

Três viaturas do Corpo de Bombeiros prosseguem no local, com o trabalho de mergulhadores. As buscas começaram na noite de quinta, mas, por falta de visibilidade, foram finalizadas e retomadas na manhã de hoje.

