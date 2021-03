Homens do Corpo de Bombeiros realizam buscas, na manhã desta quarta-feira (10), pelo passageiro de um carro Fiat Uno que caiu no rio das Velhas, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). De acordo com a corporação, o automóvel seguia pela MG-020 quando, na altura do KM 36, a condutora perdeu o controle direcional e capotou.

Carro caiu no rio após a condutora perder o controle direcional e capotar

A mulher conseguiu sair do veículo. Ferida, ela foi encaminhada para o hospital. Já o pai dela, que a acompanhava, desapareceu nas águas.

Pelo menos sete bombeiros atuam nos trabalhos. Segundo o tenente Davi Linke, que está no local, o efetivo será reforçado. As buscas também têm o apoio de embarcações.

O carro já foi encontrado, mas o passageiro não estava dentro dele. "Entre o ponto que o veículo caiu e onde ele foi achado são aproximadamente 70 metros. Essa área foi vistoriada, mas acreditamos que o pai da condutora tenha sido arrastado pela forte correnteza", disse o militar.

Confira o vídeo das buscas no rio das Velhas:

🚒 Tragédia: Homens do Corpo de Bombeiros fazem buscas por passageiro de veículo que caiu no rio das Velhas na manhã desta quarta-feira (10), na Grande BH



🎥 Crédito: Corpo de Bombeiros pic.twitter.com/xpgc2c9BUP — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) March 10, 2021

