Mergulhadores do Corpo de Bombeiros trabalham nas buscas por um jovem de 24 anos que se afogou na Lagoa Barrinha, do córrego das Cachoeiras, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O rapaz pulou dentro da lagoa, mas não retornou, de acordo com os amigos que estavam com ele na tarde deste sábado (19). Os amigos tentaram localizar o rapaz, mas não conseguiram.

Os bombeiros reforçam à população que é preciso ter cuidado redobrado em rios, córregos, lagoas, cachoeiras e represas. A água turva ou escurecida de lagoas e cachoeiras podem esconder riscos para os banhistas. Ao nadar em lagos, é preciso tomar cuidado com objetos que estejam submersos; em cachoeiras, o desnível de uma pedra para outra também pode ser um perigo, de acordo com a corporação.

