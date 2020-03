As buscas por um rapaz de 24 anos que está desaparecido desde que uma lancha pegou fogo, na tarde desse domingo (8), em Canápolis, no Triângulo Mineiro, foram retomados no início da manhã desta segunda-feira (9). De acordo com o Corpo de Bombeiros, os trabalhos haviam sido interrompidos no fim da noite de domingo por falta de iluminação no local.

O acidente com a embarcação aconteceu por volta das 15h30 no rio Paranaíba, quase na divisa com Goiás. Testemunhas contaram aos militares que aproximadamente 12 pessoas estavam na lancha quando o incêndio teve início. Entre os tripulantes haviam crianças.

Onze conseguiram pegar coletes salva-vidas, se jogaram na água e nadaram até margem. O rapaz de 24 anos, no entanto, sumiu. As vítimas que foram resgatadas, de acordo com os bombeiros, tiveram queimaduras de 2ºC e 3ºC graus em várias partes do corpo.

Elas foram socorridas e transferidas para hospitais de Uberlândia, onde receberam atendimento especializado.

Investigação

Ainda não foi esclarecido o que provocou a explosão na embarcação. A Marinha foi acionada para auxiliar nos trabalhos de apuração e localização do desaparecido.

