O Corpo de Bombeiros de Araxá, no Alto Paranaíba, retomou nesta sexta-feira (28) as buscas por um homem de 38 anos que teria se afogado no rio Capivara na noite de terça-feira (25). Ninguém presenciou o afogamento, mas as botas e o cachorro do homem desaparecido foram encontrados no leito do rio, na altura do município de Perdizes.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas foram feitas ao longo de 4 km do rio, entre o possível ponto de afogamento e a região abaixo deste ponto. Foram realizados os procedimentos de buscas em ambas as margens a favor da correnteza do rio e também em sentido contrário.

Os bombeiros dizem também que não é possível fazer mergulhos, pela turbidez da água, força das corredeiras e presença de muitas pedras no curso do rio.

Os bombeiros também retomaram as buscas por uma mulher de 41 anos que desapareceu após uma chuva intensa na noite de segunda (24), em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Desde o início do período chuvoso, em outubro, 15 pessoas morreram em decorrência das chuvas em Minas Gerais.