Vinte militares do Corpo de Bombeiros, especialistas em operações de busca, salvamento, enchentes e gestão de desastre, seguem nesta sexta-feira (29) para Moçambique, país africano que foi severamente destruído após a passagem do ciclone Idai.

Todos os agentes que vão participar da ajuda humanitária atuaram em Brumadinho, na Grande BH, depois que o rompimento de uma barragem de rejeitos soterrou mais de 300 pessoas. Na tragédia, 216 pessoas morreram e 88 continuam desaparecidas.

Apesar do embarque da equipe mineira, a corporação reforçou que as buscas na cidade mineira prosseguem sem ser prejudicadas. "O empenho dos militares não impactará a atuação do CBMMG em Brumadinho ou nas outras cidades, visto que o planejamento de rodízio das equipes já contemplava essa e outras possibilidades de apoio", destacou o Corpo de Bombeiros.

A princípio, os militares vão ficar 15 dias na região das cidades de Beira e Dondo, em Moçambique. O transporte será feito pela Força Aérea Brasileira (FAB) e, além de alimentação e água para os bombeiros, a tropa brasileira também levará duas picapes, dois botes, três drones com imageadores térmicos e ferramentas específicas como desencarceradores e expansores hidráulicos.

Além das ações de busca e resgate, os militares também vão atuar nas atividades de planejamento e inteligência, com o conhecimento aplicado acerca de mapeamento estratégico, georreferenciamento, busca aérea, entre outros. "A tropa mineira é considerada referência mundial nesse tipo de atividade, com experiência nas reiteradas enchentes e inundações que já ocorreram nas Minas Gerais", destacou a corporação.

Devastação

O ciclone Idai, que atingiu o sudeste da África, já provocou mais de 750 mortes em Moçambique, Zimbabwe e Malawi. A força dos ventos atingiu 200 quilômetros por hora, provocando a devastação de vilarejos inteiros, causando mortes e isolando pessoas. Mais de 2,5 milhões de habitantes foram diretamente afetados e as inundações decorrentes do fenômeno atingiram também Madagascar e África do Sul.

