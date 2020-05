Uma mãe entrou em trabalho de parto em um carro de aplicativo enquanto seguia para a maternidade, na manhã desta sexta-feira (22), em Belo Horizonte. O nascimento foi conduzido por agentes do Corpo de Bombeiros. O ato causou emoção à família, agentes e ao motorista do veículo.

De acordo com o aspirante Leandro de Oliveira Pereira, que ajudou no parto, os militares foram acionados na avenida Antônio Carlos pelo motorista do veículo, que afirmou que a mulher sentia fortes dores. Os profissionais avaliaram a saúde da mãe e constataram que não havia rompimento da placenta. Por essa razão, eles decidiram acompanhar o carro, em comboio, até o hospital, para que ela tivesse o bebê no centro médico.

Parto foi feito por aspirante Leandro

No entanto, enquanto faziam o percurso, o condutor do carro de app piscou faróis para os bombeiros, pois a bebê já estava nascendo. Rapidamente, todos pararam os veículos e o parto foi feito. "Foi muito emocionante. Estacionamos, pegamos o kit de resgate e o bebê já estava projetando para fora. Foi o tempo de eu colocar a luva e auxiliar na saída do neném. Foi ótimo. Já nasceu chorando, não precisamos aspirar nada", contou Leandro.

Em seguida, a mãe Karine Gomes Alves Francisco, a bebê Sofia e o pai Kennedy Gabriel da Silva Alves foram levados até a maternidade do Odilon Behrens. Lá, ainda segundo os bombeiros, os enfermeiros receberam a família e colocaram a menina em um berço próprio para o aquecimento de recém-nascidos. Segundo os militares, a bebê e a mãe passam bem.

Motorista de app se emocionou

O motorista que levava a família até o hospital gravou um vídeo no momento do parto. Muito emocionado, Elias Abrão contou que foi "a coisa mais linda a menininha que nasceu". Assista: