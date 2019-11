Militares do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais ajudaram mais uma criança a nascer. Na manhã desta terça-feira (5), uma viatura atendeu a um chamado no bairro Metropolitano, em Ribeirão das Neves, na Grande BH, de uma grávida, de 39 anos.



Assim que chegaram ao local, os militares colocaram a mulher, que estava com 37 semanas de gestação, no carro da corporação, e seguiram para o Hospital São Judas Tadeu. Já na unidade de saúde, a criança começou a nascer e os militares tiveram que realizar o parto antes da chegada da equipe médica.



Após o parto bem-sucedido, a equipe de bombeiros registrou momento junto à família. Mãe e criança passam bem.

